Минск, , 19:55 — REGNUM Протестные акции в Белоруссии, в которых могут принимать участие большое количество людей, необходимо согласовывать с местными властями. Об этом сообщил 15 августа генеральный прокурор Белоруссии Александр Конюк в эфире телеканала «Беларусь-1».

Протестующие на площади Независимости в Минске © ИА REGNUM

"Проведение массовых мероприятий (в Белоруссии) … должно быть согласовано с местными органами власти», — отметил Конюк.

Генпрокурор Белоруссии добавил, что законы, которые действуют в правовом государстве, отменить никто не имеет права.

Напомним, 15 августа пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова агентству ТАСС сообщила, что в республике обстановка остается спокойной, несмотря на проходящие в стране акции протеста.

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