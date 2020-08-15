Минск, , 19:22 — REGNUM Дело против политика Валерия Цепкало, которому 14 июня Центризбирком Белоруссии отказал в регистрации кандидатом в президенты, является политически мотивированным. Об этом 15 августа заявил сам политик Валерий Цепкало в интервью РИА Новости.

«Это чушь полная, — заявил Цепкало. — Всё это просто политически мотивировано».

По его словам, информация о том, что он якобы брал взятку в 2012 году, не соответствует действительности. Цепкало добавил, что у правоохранителей нет никаких доказательств, так как это «глупость полная».

Как передавало ИА REGNUM, 11 августа жена экс-кандидата в президенты страны Валерия Цепкало Вероника в своём видеообращении заявила, что Светлана Тихановская является единственным законным президентом Белоруссии.

Читайте также: Жена экс-кандидата Цепкало заявила, что Лукашенко проиграл выборы