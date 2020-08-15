Киев, , 19:13 — REGNUM Экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало в настоящее время находится на территории Украины. Об этом 15 августа сообщает РИА Новости.

Политик, помимо своего признания о месте настоящего пребывания, также прокомментировал ситуацию с возбуждением уголовного дела в свой адрес.

«Всё это просто политически мотивировано. Я полностью это отрицаю, никакой взятки не было, это глупость полная и никаких доказательств нет», — отметил Цепкало, комментирую обвинение в коррупции.

Напомним, в Министерстве внутренних дел России также объявили Цепкало в розыск. Решение было принято после разговора президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой российского государства Владимиром Путиным.