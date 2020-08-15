Белград, , 18:44 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 15 августа призвал Европейский союз оказать давление на Приштину с целью остановить строительные работы в городе Манастир, которые могут угрожать находящимся на той территории православным святыням. Об этом сообщает сербское новостное агентство B92.

Александр Вучич Защита сербского культурного и духовного наследия в Косово — приоритет нашей государственной политики, и мы совместно с Сербской православной церковью готовы сформировать специальную команду для защиты наших святынь — сербского и христианского духовного, культурного и исторического наследия.

При этом политик подчеркнул, что Сербия выступает за продуктивный диалог, протекающий на основе хотя бы минимального доверия и миролюбивой атмосферы.

Александр Вучич Я ожидаю, что ЕС окажет прямо и ясное давление на приштину, для того, чтобы прекратить кампанию, ставящую под угрозу сербские святыни, поскольку это не просто святыни, но в то же время и ценные памятники европейской христианской культуры и любое нападение на них — это нападение на фундаментальные основы европейских ценностей.

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