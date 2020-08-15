Минск, , 18:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал протестующих прекратить угрозы в адрес семей сотрудников правопорядка. Об этом 15 августа сообщает БЕЛТА.

«В последнее время активизировались наши так называемые мирные строители на семьях военнослужащих, внутренних войск, ОМОНа и армии», — приводит агентство слова главы государства.

Лукашенко призвал манифестантов оставаться «мужчинами» и прекратить угрозы в адрес женщин и детей.

«Поэтому утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться — пожалуйста, но давайте мужики с мужиками», — резюмировал глава государства.

Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются с момента объявления результатов президентских выборов, уверенную победу на которых одержал действующий глава государства. По данным ЦИК, он набрал свыше 80% голосов избирателей.