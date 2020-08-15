Минск, , 18:26 — REGNUM Против бывшего претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало, который якобы объявлен в розыск, возбудили уголовное дело. Об этом 15 августа сам политик сообщил в интервью РИА Новости.

«Да, дело (возбудили в Белоруссии), — заявил Цепкало, ссылаясь на некие документы. — И что даже в розыск объявили».

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Как передавало ИА REGNUM, 14 июня Центризбирком Белоруссии отказал местному политику Валерию Цепкало в регистрации кандидатом в президенты. Причина — объявление достоверными лишь около 80 тыс. собранных за его выдвижение подписей при минимуме 100 тыс. подписей.

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