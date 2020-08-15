Калуга, , 19:24 — REGNUM Депутаты Государственной думы России от Калужской области отчитались о доходах, полученных в 2019 году, а также о недвижимости и автомобилях, имеющихся в собственности. Декларации опубликованы на официальном сайте Госдумы РФ.

Доход депутата от Калужской области Александра Авдеева (фракция «Единая Россия») за 2019 год составил 5 млн 433 тыс. 539 рублей, 68 коп. В 2018 году Авдеев заработал 4 млн 804 тыс. 502 рубля 86 коп. В итоге за год доход депутата стал больше на 629 тыс. рублей. У Александра Авдеева в общедолевой собственности находятся две квартиры 60,7 и 48,6 кв. метров. Имеет депутат легковой автомобиль Chevrolet Niva. У супруги депутата Авдеева доход за 2019 год составил 347 тыс. 403 рубля, 81 коп. В 2018 году супруга Авдеева заработала 184 тыс.653 руб. 70 коп. За год её доход увеличился более чем на 163 тыс. рублей. У жены Авдеева в собственности индивидуальный жилой дом 185,10 кв. метров и квартира 56,70 кв. метров. Также у неё в собственности земельный участок для строительства в 1000 кв. метров,

Коллега Александра Авдеева по думской фракции партии «Единая России» депутат Геннадий Скляр в 2019 году заработал 5 млн 584 тыс. 827 руб.63 коп. В 2018 году доход Скляра составил 5 млн 062 тыс. 698 руб.58 коп. За год финансовое положение депутата улучшилось на 522 тыс. рублей. В прошлом году супруга депутата Геннадия Скляра заработала 816 тыс.243 руб 53 коп. У супруги Скляра доход за 2018 год составил 107 тыс. 828 руб.88 коп. За год супруга парламентария стала богаче на более чем 700 тыс. рублей. У парламентария в собственности земельный участок 1500 кв. метров. Квартира 132,10 кв. метров и ½ квартиры 31,20 кв. метров. Жена депутат владеет легковым автомобилем Toyota Venza. У неё в собственности земельный участок для ведения подсобного хозяйства площадью 1700 кв. м, два садовых земельных участка — 1002 кв. м и 968 кв. м, жилой дом площадью 232,20 кв. м, садовый дом площадью 65,60 кв. м, ½ квартира в 31,2 кв. м, и кирпичный гаражный бокс в 33,4 кв.м.

Депутат Госдумы Вадим Деньгин (ЛДПР) показал доход за 2019 год в 20 млн 2 тыс 34 рубля, 24 коп. В 2018 году его заработок составил 4 млн 840 тыс.992 руб. 56 коп. За год доход Деньгина стал больше на 16 млн рублей. В собственности у парламентария квартира 55,30 кв. метров. Супруга депутата Деньгина в 2019 году заработала 79 тыс. 299 рублей. Её доход в 2018 году составил 88 тыс. 346 руб. 17 коп. За год её доход уменьшился на 9 тыс. рублей 47 коп. Также у супруги депутата Деньгина в безвозмездной собственности индивидуальный жилой дом 157 кв. м, квартира 55,30 кв. метров. земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства 574 кв. м. Ей принадлежит легковой автомобиль Hyundai Grand Starex.

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