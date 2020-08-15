Токио, , 18:00 — REGNUM Силы самообороны Японии планируют создать специализированное подразделение по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) уже следующей весной, по словам официальных лиц Министерства обороны Японии. Эта мера предпринимается в рамках усилий по наращиванию потенциала РЭБ Японии в ответ на развитие военных технологий Китая и России.

Благодаря новому подразделению, которое продолжительно будет расположено в префектуре Кумамото, Силы самообороны Японии смогут блокировать радары противника и сигналы наведения ракет, а также обеспечивать безопасность собственной коммуникации.

При помощи передовой системы NEWS Силы самообороны Японии намерены создавать помехи радиоволнам противника и создавать проблемы для его коммуникаций.

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