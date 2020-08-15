Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео воздержался от комментариев по поводу предложения президента Российской Федерации Владимира Путина о проведении онлайн-саммита «пятерки» постоянных членов Совета Безопасности (СБ) ООН, а также Германии и Ирана, посвященного проблемам реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Журналисты американского телеканала NBC на совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем в Варшаве поинтересовались у Помпео, согласятся ли США на предложение России о проведении переговоров в формате 5+1 (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германии) по Ирану. Однако вместо прямого ответа госсекретарь Соединенных Штатов предпочел выразить сожаление в связи с тем, что в СБ ООН не поддержали американскую инициативу о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

Напомним, ранее на сайте Кремля было опубликовано заявление президента России Владимира Путина, в котором российский лидер выступил с предложением о проведении в ближайшее время переговоров по вопросам реализации СВПД в онлайн формате между постоянными членами Совбеза ООН, представителями Германии и Ирана. В документе отмечалось, что саммит позволил бы «наметить шаги, позволяющие избежать конфронтации, обострения ситуации в Совете Безопасности ООН».

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео выразил сожаление в связи с провалом резолюции США в СБ ООН