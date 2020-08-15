Минск, , 17:48 — REGNUM Люди из окружения президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые опасаются отстранения действующей власти в Белоруссии в ходе протестов, якобы интересовались у представителей Кремля по поводу возможности бегства в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Некоторые люди из его (президента Белоруссии) окружения интересовались у кремлевских чиновников», — пишет газета.

Источники также не исключают, что белорусский лидер на некоторое время сможет сохранить власть, подавляя в жесткой форме протестные акции оппозиционеров.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа глава Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в минобороны страны сообщил, что власти республики никому не позволят раскачать ситуацию в стране.

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