Минск, , 17:19 — REGNUM В сети появился стоп-кадр на котором запечатлен, если верить автору снимка, момент гибели демонстранта во время акций протеста в Белоруссии. Об этом 15 августа сообщает Associated Press.

Снимок был сделан очевидцем событий Мстиславом Черновым 10 августа. По стоп-кадру нельзя определить причину смерти участника беспорядков.

Напомним, в ходе беспорядков в Белоруссии, произошедших 10 августа, погиб один из манифестантов. Смерть, согласно данным МВД страны, наступила в результате неосторожного обращения с самодельным взрывным устройством, которое погибший хотел применить в отношении сотрудников правопорядка.

Несмотря на то, что трагедия произошла не по вине силовиков, данный инцидент активно используется в качестве инструмента дестабилизации ситуации в стране.