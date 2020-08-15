Минск, , 17:08 — REGNUM В предвыборном штабе претендента на пост президента Белоруссии Валерия Цепкало заявили о вероятности возбуждения уголовного дела в отношении политика. Об этом 15 августа сообщает ТАСС

«По результатам проверки заявления турецкого бизнесмена Седата Игдеджи, проведенной МВД, может быть возбуждено дело по обвинению во взяточничестве», — приводит агентство слова представителя штаба.

Напомним, Валерий Цепкало известный дипломат, предприниматель и государственный деятель Белоруссии. После выдвижения кандидатуры на пост президента страны ему было отказано в регистрации. В июле 2020 года выехал из Белоруссии в Россию, опасаясь преследования.