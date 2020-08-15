Минск, , 17:02 — REGNUM Власти Белоруссии никому не позволят раскачать ситуацию в стране. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил 15 августа глава страны Александр Лукашенко на совещании в Центре стратегического управления в Минобороны Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Потихоньку (в Белоруссии) начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество… — подчеркнул глава государства. — Из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим».

По его словам, власти страны всегда должны быть готовыми вовремя ответить на «любые вызовы», так как Белоруссия находится в центре Европы.

Как передавало ИА REGNUM, 15 августа министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео заявил, что западные санкции против Белоруссии будут только персональными.

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