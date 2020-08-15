Вашингтон, , 17:00 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео выразил сожаление в связи с тем, что Франция и Великобритания не поддержали проект резолюции Соединенных Штатов о продлении действия оружейного эмбарго против Ирана. Об этом 15 августа он заявил в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Польши Яцеком Чапутовичем.

Он отметил, что крайне раздосадован тем, что члены Совета Безопасности ООН от Франции и Британии «не поддержали то, что требовали страны Персидского залива и Израиль для обеспечения собственной и региональной безопасности».

«Я очень об этом сожалею», ― поделился с журналистами своими переживания Помпео.

Напомним, 12 августа постпред США при ООН Келли Крафт призвала членов СБ ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана посредством голосования за соответствующий проект американской резолюции.

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