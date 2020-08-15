Минск, , 16:34 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетит с визитом центр стратегического управления министерства обороны страны. Об этом 15 августа сообщает агентство БЕЛТА.

В ходе визита будет обсуждаться вопросы внутренней политики, в том числе и акции протеста, проходящие во многих городах страны.

Напомним, акции протеста в Белоруссии начались после того, как в стране завершились президентские выборы, победу на которых одержал действующий глава государства, собравший более 80% голосов избирателей.