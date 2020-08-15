Минск, , 16:27 — REGNUM 8 октября 2020 г. в Гродно пройдет заседание белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества. Об этом 15 августа сообщили БЕЛТА в Белорусской торгово-промышленной палате.

В сообщении говорится, что представители двух стран рассмотрят проблемные вопросы ведения бизнеса и перспективные направления развития торгово-экономического взаимодействия.

Кроме того, на заседании консультативного совета стороны планируют подписать двусторонние коммерческие контракты и соглашения, а также обсудить дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах.

Напомним, 14 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире «Украинского радио» заявил, что глава Украины Владимир Зеленский может посетить Белоруссию только после стабилизации ситуации в стране.

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