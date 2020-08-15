Вашингтон, , 16:19 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео назвал отношения с Польшей важным шагом для безопасности Соединенных Штатов и их сателлитов. Об этом 15 августа он сообщил во время пресс-конференции со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем.

Подписание договора об усилении военного сотрудничества между Вашингтоном и Варшавой Gov.pl

«Это важный стратегический шаг для безопасности США. Это также обеспечит стабильность для всего мира», — отметил Помпео.

Глава американского внешнеполитического ведомства таким образом охарактеризовал значение договора об усилении военного сотрудничества между Вашингтоном и Варшавой.

Данное соглашение подразумевает увеличение американского воинского контингента на территории Польши.