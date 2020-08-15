Варшава, , 16:06 — REGNUM Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что западные санкции против Белоруссии будут только персональными — никаких экономических санкций не предполагается. Об этом он сказал сегодня, 15 августа, после переговоров с государственным секретарем США Майком Помпео.

Напомним, что в Белоруссии после выборов президента начались акции протеста, организованные оппозицией и активно поддержанные из-за рубежа. Протестующие не согласны с результатами выборов и требуют отставки Лукашенко.

Белорусские силовики жестко отреагировали на протесте — против демонстрантов применялись водометы, резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие отвечали коктейлями Молотова.

На Западе заявили, что не признают результатов выборов президента Белоруссии и пригрозили санкциями. Однако совсем душить Белоруссию санкциями Западу не выгодно, так как это бросит Минск в объятия Москвы.

Санкции, таким образом, грозят только отдельным лицам из режима Лукашенко и возможно ему самому.