Минск, , 15:57 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 15 августа, посетит Центр стратегического управления министерства обороны своей страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Serge Serebro

Напомним, что сегодня Лукашенко провел совещание со своей политической командой, в ходе которого прямо сказал, что против Белоруссии организована агрессия извне и он намерен обсудить эту ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

Затем состоялся телефонный разговор Лукашенко с Путиным, в ходе которого лидеры двух стран обсудили ситуацию внутри и вокруг Белоруссии.