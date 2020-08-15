Минск, , 16:01 — REGNUM Формирование совета по передаче власти в Белоруссии начал штаб кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом 15 августа сообщили в пресс-службе штаба.

«Это расширенная рабочая группа наиболее уважаемых членов общества, которая должна обсудить и выработать безопасные и стабильные механизмы для обеспечения трансфера власти», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что начат прием заявок от желающих стать членами совета и при этом отсутствует строгая процедура и форма.

«Можно просто заявить о своем желании и подтвердить, авторитетным представителем какой социальной группы, профессии или отрасли вы являетесь», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, указывается, что во время отбора в совет не будут применяться формальные критерии, главное, чтобы было «доверие и уважение широкого круга белорусов», а подтверждением авторитета претендента будут его достижения.

Помимо этого, уточняется, что в совете будут сформированы рабочие группы с президиумом, которые будут принимать оперативные решения, и добавляется, что в совет не смогут войти все желающие, однако все смогут в нем делиться своими идеями.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно, что на территорию России возвратились 32 из 33 задержанных в Белоруссии накануне выборов президента страны белорусским КГБ граждан РФ.