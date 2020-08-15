* запрещённая в России организация

Полтава, Украина, , 15:42 — REGNUM Подозреваемый во взрыве офиса партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) в городе Полтава задержан и доставлен в СИЗО. Об этом 15 августа в своем telegram-канале сообщил депутат Рады от данной политической партии Илья Кива.

Напомним, 3 июля в офис партии ОПЗЖ в Полтаве была брошена граната. В результате взрыва чудом не погибла сотрудница офиса.

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Подозреваемым во взрыве офиса партии является уроженец города Полтава, который в 2014—2016 гг. служил в националистическом батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил Кива.

В пресс-службе прокуратуры Полтавской области уточнили, что подозреваемому 50 лет и ему сообщили о подозрении в покушении на умышленное убийство, учиненное способом, опасным для жизни многих людей (часть 2 статьи 15, пункт 5 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины). Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому решается.

*«Азов» — организация деятельность которой запрещена в РФ.