Москва, , 15:06 — REGNUM В Кремле раскрыли детали телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, состоявшегося сегодня, 15 августа, по инициативе белорусской стороны.

Хамелион Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В ходе разговора Путин и Лукашенко выразили уверенность, что все возникшие в Белоруссии проблемы будут вскоре урегулированы. Также президенты двух стран дали позитивную оценку взаимодействию профильных ведомств по вопросу возвращения в РФ задержанных в Белоруссии граждан.

Лидеры России и Белоруссии сошлись во мнении, что внешние силы, стремящиеся нанести ущерб сотрудничеству Москвы и Минска, не должны воспользоваться проблемами в Белоруссии.

Оба они также подтвердили настрой на укрепление союзнических отношений.

Напомним, что совсем недавно Лукашенко фактически торпедировал дальнейшую интеграцию России и Белоруссии, говоря о том, что никакая интеграция ему не нужна и вообще суверенитет для Белоруссии свят.

Однако сейчас Лукашенко столкнулся с массовыми протестами после выборов главы государства, которые он, по официальным данным, выиграл.