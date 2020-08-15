Курск, , 15:00 — REGNUM Глава администрации города Курска Виктор Карамышев в 2019 году заработал 3 млн 918 тыс. 304,64 рубля. Как сообщает ИА REGNUM, отчёт о доходах и недвижимости Карамышева был опубликован на официальном сайте мэрии.

В собственности у Карамышева нет недвижимости. Мэр владеет легковым автомобилем ГАЗ М-21. В пользовании у него находятся жилой дом площадью 546,7 кв. метра и земля для жилищного строительства площадью 1221 квадратный метр.

Доходы супруги курского мэра в 2019 году составили 26 млн 55 тыс. 843,78 рубля. В индивидуальной и долевой собственности у неё находятся десять земельных участков под строительство жилья и складов и личные подсобные хозяйства, а также жилой дом, недостроенный жилой дом, квартира и восемь нежилых зданий и помещений.