Кишинёв, , 14:44 — REGNUM В министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдавии заявили, что следят за развитием ситуации, сложившейся после выборов президента Белоруссии, и «обеспокоены насилием» в республике. Соответствующее заявление было опубликовано пресс-службой министерства 15 августа.

В молдавском МИД выразили надежду, что трудности, с которыми сегодня сталкивается белорусский народ, будут преодолены «мирным путем в рамках политического диалога».

Во внешнеполитическом ведомстве Молдавии также выразили солидарность с народом Белоруссии и заявили о продолжении поддержки укрепления демократии, стабильности и независимости республики.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ходе телефонного разговора президент Российской Федерации Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко ситуацию, сложившуюся в Белоруссии и вокруг нее.