Минск, , 14:26 — REGNUM Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что проигравшая выборы президента кандидат Светлана Тихановская записывала свое видеообращение с призывом прекратить акции протеста в её кабинете. Об этом она заявила в интервью газете «Комсомольская правда».

Напомним, что 11 августа Тихановская записала видеообращение, в котором призвала своих сторонников не выходить на площади, проявить благоразумие и соблюдать закон. При этом в Белоруссии уже вовсю шли протесты против результатов выборов президента.

Многие обратили внимание, что Тихановская записывала видеообращение на диване, который очень похож на диван, стоящий в кабинете председателя ЦИК Ермошиной. Интерьер также был похож на ее кабинет. Из-за этого многие посчитали, что обращение написано под давлением. После этого обращения Тихановская выехала в Литву в сопровождении белорусских силовиков. Фактически ее выдворили из страны.

Ермошина признала, что обращение действительно записывалось в её кабинете.

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — сказала председатель ЦИК.

Также Ермошина заявила, что Тихановская пришла в ЦИК со своей жалобой на результаты выборов. Глава ЦИК сказала ей, что с ней хотят поговорить два высокопоставленных силовика.

«Это мой диван. Она записывала это обращение без меня», — рассказывает Ермошина.