Минск, , 14:11 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил свое отношение к забастовкам на ряде заводов республики. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 15 августа, на совещании со своей политической командой.

Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Лукашенко, он не против забастовок, но те, кто бастует, должны понимать, что на заводах им делать нечего.

«Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать, пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего», — сказал Лукашенко.

Также президент подчеркнул, что необходимо поручить руководителям предприятий, чтобы они обо всем предупредили рабочих.

«Не надо давить ни на кого, ни в коем случае, просто надо им это сказать. Пресмыкаться, на коленях стоять мы ни перед кем не собираемся. Такой необходимости нет», — подчеркнул Лукашенко.

Если те, кто бастует, хотят потерять работу на предприятии — они её потеряют. Такие бастующие вряд ли потом восстановятся на работу. Если на предприятиях необходима помощь властей и разъяснения, то представители власти должны поехать на заводы и дать разъяснения.

Напомним, что в Белоруссии на ряде заводов, в том числе машиностроительных, группы рабочих начали устраивать забастовки и требовать новых президентских выборов и отставки Лукашенко. Бастующие также примкнули к уличным протестам, и накануне группа работников Минского тракторного завода (МТС) участвовала в стихийном митинге на площади Независимости в Минске у Дома правительства.