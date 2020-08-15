Минск, , 13:42 — REGNUM В Минске сегодня, 15 августа, в виде митинга проходит прощание с погибшим во время массовых протестов Александром Тарайковским.

Напомним, что Тарайковский погиб вечером 10 августа в ходе протестов в центре Минска. По версии правоохранителей, в руке у Тарайковского взорвалось самодельное взрывное устройство, которое он хотел метнуть в силовиков. Однако оппозиция считает, что Тарайковский был или застрелен силовиками (при этом белорусские силовики не использовали огнестрельное оружие в ходе подавления протестов), или же у него в руке взорвалась светошумовая граната силовиков повышенной мощности.

Гибель Тарайковского оппозиция пытается использовать для консолидации своих сторонников, как это обычно делается организаторами оранжевых революций.

При этом родственники погибшего против того, чтобы из траурной церемонии устраивали политический митинг.

Прощание с Тарайковским проходило в траурном зале на улице Ольшевского в Минске. А на месте его гибели на Пушкинской площади собралось большое количество протестующих.