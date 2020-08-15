Варшава, , 13:49 — REGNUM Министр обороны Польши Мариуш Блащак совместно с госсекретарем США Майком Помпео подписали в Варшаве соглашение о сотрудничестве двух стран в военной сфере. Об этом 15 августа сообщает польское оборонное ведомство на своей странице в соцсети Twitter.

Также указывается, что документ был подписан сторонами в присутствии президента Польши Анджея Дуды.

Кроме этого, известно, что, согласно подписанному соглашению, американский военный контингент в Польше будет увеличен и ему будет придан постоянный статус.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно, что сейм Польши (нижняя палата парламента) призвал Евросоюз поддержать демонстрантов в Белоруссии.