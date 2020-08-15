Тегеран, , 13:13 — REGNUM Голосование Совбеза ООН по американскому проекту резолюции о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану, которое большинство совета не поддержало, говорит о серьёзном политическом поражении США. Об этом 15 августа заявил иранский президент Хасан Рухани в эфире телевидения страны.

Как отметил президент Ирана, США впервые в истории вынесли на голосование проект антииранской резолюции, поддержанной только одной страной — маленьким островным государством Доминиканская Республика.

«Голосование подтвердило очередное крупное политическое поражение США», — сказал Рухани.

Также он указал, что этот день будет памятным в истории страны «и в борьбе с международным империализмом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно, что резолюцию США о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану отклонил Совет Безопасности (СБ) ООН.

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