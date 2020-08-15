15 августа 2020 | Время чтения 6 мин

Японцы возбудились: «Японии тоже нужно выпустить юбилейную монету в память о победе над Россией в русско-японской войне!»

Анатолий Кошкин, , 12:48 — REGNUM Японской газете северного острова Страны восходящего солнца не понравилась выпущенная ЦБ России новая монета, посвященная Курильской десантной операции, в результате которой советские войска освободили в августе 1945 года 56 островов Курильской гряды.

Юбилейная монета «Курильская десантная операция 1945 года»

Тираж монеты — 2 миллиона штук. Реверс монеты украшает рельефное изображение памятника воинам СССР — освободителям Курильских островов.

«В нынешнем году, в котором отмечается 75 лет с окончания Второй мировой войны, Россия всемерно подчеркивает свою роль победительницы в этой войне, а выпуском данной юбилейной монеты стремится продемонстрировать незыблемость своего права на суверенитет над четырьмя южно-курильскими островами (архипелаг Тисима)», — отмечает газета. Советский Союз традиционно обвинен в статье в «нарушении Японо-советского пакта о нейтралитете, одностороннем вступлении в войну с Японией, «оккупации северных территорий». А Россия-де в качестве правопреемницы СССР «заявляет о том, что по результатам Второй мировой войны обладает суверенитетом над северными территориями».

При этом японский читатель не узнает о том, что советское правительство 5 апреля 1945 года, за четыре месяца до начала военных действий по многочисленным просьбам союзных США и Великобритании официальным заявлением японскому правительству денонсировало указанный пакт. И тем самым недвусмысленно предупредило Токио о возможности вступления в войну против Японии в качестве участника антигитлеровской коалиции. Не пишут в японских газетах и о том, что серьезным фактором, определившим решение оказать помощь союзникам в борьбе с сохраняющей силы милитаристской Японией, был отказ Токио принять условия Потсдамской декларации о капитуляции, к которой присоединился СССР. Избегают японские пропагандисты напоминать плохо знающим историю войны современным японцам о том, что это была инициатива японского правительства вернуть СССР принадлежавшие Российской империи со второй половины XVIII века Южный Сахалин и Курильские острова. Это рассматривалось как некие «отступные» за сохранение Москвой нейтралитета, что давало японскому правительству и командованию возможность продолжать войну. Ибо даже после атомной бомбардировки Хиросимы в Токио не собирались капитулировать и связывали такую перспективу только с вступлением в войну Советского Союза. Кстати, как свидетельствую некоторые обнаруженные японскими журналистами в 90-е годы прошлого столетия документы, власти Японии летом 1945 года готовы были ради советского нейтралитета отдать СССР и остров Хоккайдо, на который советское правительство претензий тогда не выдвигало.

Выпуск юбилейной монеты, которая станет хорошим напоминанием о Дне Победы над Японией, который по надуманным предлогам до сих пор не внесен в реестр Дней воинской славы России, лишний раз подтверждает незыблемость итогов Второй мировой войны, что подтверждено теперь и в Конституции РФ. Это хорошо понимают в Японии. «Хоккайдо симбун» вынужденно констатирует: «В июле нынешнего года в России введена в действие новая Конституция, в которой имеется статья о «запрете отчуждения российских территорий». Таким образом режим Путина усиливает свою позицию, которая заключается в том, чтобы не проводить с Японией переговоров по территориальной проблеме».

Статья сопровождается злобными, враждебными России откликами на выпуск юбилейной монеты японских читателей. Познакомим с ними наших читателей в переводе ИноСМИ.

Комментарии японских читателей:

ei8. Таким образом Россия испытывает терпение Японии. С самого начала она и не собиралась возвращать нам «северные территории». Прекратить с ней всякое экономическое сотрудничество! Посмотрим, как она поднимет их без нашей помощи. Вряд ли ей это удастся. Нельзя вестись на ее уловки!

tim. Это еще одна откровенная демонстрация того, что Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос с Японией. Наша реакция должна быть хладнокровной. Выпуск «юбилейных» монет — это очередная путинская акция по испытанию нас на прочность. Не отвечать на инициативы России по экономическому сотрудничеству. Никаких визитов нашего руководства в Россию! То, что Россия так презрительно на нас смотрит, — это результат долговременных ошибок нашего МИДа, особенно окопавшейся там «российской мафии».

tokumei. Нельзя позволить России выпускать такие «юбилейные» монеты. Японии нужно срочно выпустить свою монету с призывом вернуть «северные территории»! Правительство должно что-то делать, а не только «бегать» от проблем!

uyu. А что это за монета такая — рубль? Она что, ходит в мире? Или это они сделали такую медаль?

per. Японии тоже нужно выпустить юбилейную монету в память о победе над Россией в русско-японской войне! Нужно заставить это сделать наше трусливое правительство, вечно молчащее в ответ на оскорбления.

h6k. Юбилейная монета, достойная «вора на пожаре»! Россия действует прямо в духе гитлеровской Германии, оправдывая односторонний разрыв японско-советского Пакта о нейтралитете. Водки они там опились, что ли?

bou. Сколько бы мы ни говорили, что действия России несправедливы и противозаконны, острова она нам все равно не вернет. Психологически россияне считают, что так они восстановили справедливость после поражения в русско-японской войне. И ничего с этим не поделаешь!

mukaikaze. Опять по этому поводу выразим «сожаление»? Сожалениями острова не вернешь. Нужно проводить в отношении России более решительную и сильную политику.

hok. Выпуск этой монеты — это демонстративная декларация России о том, что «северные острова» она нам никогда не отдаст!

ogd Какая агрессивная монета!

shi. «Юбилей» лжи и предательства!

y00. Это кто это освободители? Советские солдаты? Кого они освободили? Японцев? Выгоняли из их домов на Курилах, насиловали женщин, убивали мужчин. Когда кончался завод у одних наручных часов, отбирали другие. И это освободители?

f51. С нашей политикой мы дождемся того, что в следующей войне русские «освободят» исконную землю айнов — остров Хоккайдо!

sky. Надо разбросать по 50 миллионов 5-иеновых монет над Кунаширом и Итурупом. Пускай восстанавливают свою экономику.

aam. Выпуском этой «юбилейной» монеты Россия хочет заставить всех поверить в то, что ее суверенитет над «северными территориями» — это свершившийся факт. Японскому правительству остается только учиться у России!

jxw. Всего-то 7 иен? Что-то дешево Россия оценила свой «юбилей»!

v3lgHZ4G. Ну что тут можно сказать? Перспектива возврата островов к нам становится все более отдаленной. А счет по «косякам», которые натворили Абэ и предшествовавшие ему японские премьеры в отношениях с Россией, — все длиннее».

Новая монета ЦБ РФ 2020 года номиналом 5 рублей посвящена Курильской десантной операции, позволившей советским войскам занять 56 островов Курильской гряды в 1945 году.

Новинка вышла 12 августа. Тираж монеты — 2 миллиона штук. Как и другие отечественные 5-рублевки, эта отчеканена из стали (с никелевым гальваническим покрытием). Диаметр — 25 мм., вес — 6,45 грамма, толщина — 1,8 мм. Рисунок аверса стандартный — в центре крупно указан номинал «5 рублей» в две строки, в правой части монеты отчеканен рельефный растительный орнамент. Реверс монеты украшает рельефное изображение памятника Воинам СССР — освободителям Курильских островов в 1945 году. Монета 5 рублей «Курильская десантная операция» не вошла ни в одну из отечественных серий, она выпущена отдельно.