Анатолий Кошкин, 15 августа 2020, 12:48 — REGNUM Японской газете северного острова Страны восходящего солнца не понравилась выпущенная ЦБ России новая монета, посвященная Курильской десантной операции, в результате которой советские войска освободили в августе 1945 года 56 островов Курильской гряды.
Тираж монеты — 2 миллиона штук. Реверс монеты украшает рельефное изображение памятника воинам СССР — освободителям Курильских островов.
«В нынешнем году, в котором отмечается 75 лет с окончания Второй мировой войны, Россия всемерно подчеркивает свою роль победительницы в этой войне, а выпуском данной юбилейной монеты стремится продемонстрировать незыблемость своего права на суверенитет над четырьмя южно-курильскими островами (архипелаг Тисима)», — отмечает газета. Советский Союз традиционно обвинен в статье в «нарушении Японо-советского пакта о нейтралитете, одностороннем вступлении в войну с Японией, «оккупации северных территорий». А Россия-де в качестве правопреемницы СССР «заявляет о том, что по результатам Второй мировой войны обладает суверенитетом над северными территориями».
При этом японский читатель не узнает о том, что советское правительство 5 апреля 1945 года, за четыре месяца до начала военных действий по многочисленным просьбам союзных США и Великобритании официальным заявлением японскому правительству денонсировало указанный пакт. И тем самым недвусмысленно предупредило Токио о возможности вступления в войну против Японии в качестве участника антигитлеровской коалиции. Не пишут в японских газетах и о том, что серьезным фактором, определившим решение оказать помощь союзникам в борьбе с сохраняющей силы милитаристской Японией, был отказ Токио принять условия Потсдамской декларации о капитуляции, к которой присоединился СССР. Избегают японские пропагандисты напоминать плохо знающим историю войны современным японцам о том, что это была инициатива японского правительства вернуть СССР принадлежавшие Российской империи со второй половины XVIII века Южный Сахалин и Курильские острова. Это рассматривалось как некие «отступные» за сохранение Москвой нейтралитета, что давало японскому правительству и командованию возможность продолжать войну. Ибо даже после атомной бомбардировки Хиросимы в Токио не собирались капитулировать и связывали такую перспективу только с вступлением в войну Советского Союза. Кстати, как свидетельствую некоторые обнаруженные японскими журналистами в 90-е годы прошлого столетия документы, власти Японии летом 1945 года готовы были ради советского нейтралитета отдать СССР и остров Хоккайдо, на который советское правительство претензий тогда не выдвигало.
Выпуск юбилейной монеты, которая станет хорошим напоминанием о Дне Победы над Японией, который по надуманным предлогам до сих пор не внесен в реестр Дней воинской славы России, лишний раз подтверждает незыблемость итогов Второй мировой войны, что подтверждено теперь и в Конституции РФ. Это хорошо понимают в Японии. «Хоккайдо симбун» вынужденно констатирует: «В июле нынешнего года в России введена в действие новая Конституция, в которой имеется статья о «запрете отчуждения российских территорий». Таким образом режим Путина усиливает свою позицию, которая заключается в том, чтобы не проводить с Японией переговоров по территориальной проблеме».
Статья сопровождается злобными, враждебными России откликами на выпуск юбилейной монеты японских читателей. Познакомим с ними наших читателей в переводе ИноСМИ.
Комментарии японских читателей:
Новая монета ЦБ РФ 2020 года номиналом 5 рублей посвящена Курильской десантной операции, позволившей советским войскам занять 56 островов Курильской гряды в 1945 году.
Новинка вышла 12 августа. Тираж монеты — 2 миллиона штук. Как и другие отечественные 5-рублевки, эта отчеканена из стали (с никелевым гальваническим покрытием). Диаметр — 25 мм., вес — 6,45 грамма, толщина — 1,8 мм. Рисунок аверса стандартный — в центре крупно указан номинал «5 рублей» в две строки, в правой части монеты отчеканен рельефный растительный орнамент. Реверс монеты украшает рельефное изображение памятника Воинам СССР — освободителям Курильских островов в 1945 году. Монета 5 рублей «Курильская десантная операция» не вошла ни в одну из отечественных серий, она выпущена отдельно.