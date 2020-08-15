Кострома, , 11:14 — REGNUM Представители Костромской области в Совете Федерации и Госдуме отчитались о доходах за 2019 год, информация о доходах и имуществе опубликована на информационных ресурсах двух палат российского парламента.

Фрагмент картины Кустодиева «Купец, считающий деньги», 1918 г

За период с 2018 по 2019 год доходы костромских сенаторов Николая Журавлёва и Михаила Козлова, согласно официальным данным, возросли более чем на 5 млн рублей.

При этом, наиболее успешным в плане заработка оказался Журавлёв. За год сенатор разбогател на 3,9 млн рублей. Доход госслужащего по итогам 2019 года составил 8,7 млн рублей. Кроме этого, он сменил автомобиль — вместо BMW 750Ld xDrive в перечне транспортных средств появился Mercedes-Benz Business J, а в списке недвижимого имущества добавился жилой дом на 265,40 кв. м.

Финансовые успехи Михаила Козлова по итогам прошлого года оказались несколько скромнее. За год доходы представителя от законодательного органа государственной власти региона в СФ увеличились на 1,3 млн рублей и согласно декларации составили 6,9 млн рублей. Супруга сенатора в этот же период заработала немногим более 8 тысяч рублей, её капиталы в разы меньше — всего 116 тысяч рублей. Козлов также обновил автомобиль — Mitsubishi Lancer 1,6 на внедорожник Mitsubishi Outlander.

Декларированный доход депутата Госдумы от Костромской области Алексея Ситникова за 2019 год составил 5,3 млн рублей, его супруги — 1,1 млн рублей. Доходы Ситникова увеличились на 546 тысяч рублей, а жены — на 50 тысяч рублей. В собственности у семейной пары находятся две иномарки, квартира, баня, земельный участок и жилое строение.