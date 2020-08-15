Омск, , 11:02 — REGNUM Стало известно, сколько за 2019 год заработали сенаторы от Омской области. Сведения об их доходах опубликованы на официальном сайте Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Виктор Назаров, представляющий законодательную власть Омской области, заработал за прошлый год 9 663 578,26 рубля (9,66 млн). Ему принадлежат нежилое помещение площадью 12,40 кв. м, легковой автомобиль Toyota Land Cruiser 200, прицеп к легковому автомобилю.

Супруге Назарова, чей доход за 2019 год составил 789 140,45 рубля, принадлежат квартира площадью 128,80 кв. м, ½ доли нежилого помещения площадью 77,10 кв. м.

У семьи сенатора также есть квартира площадью 143 кв. м. В пользовании у семьи Назарова имеется квартира площадью 93,20 кв. м.

Елена Мизулина, представляющая в Совфеде исполнительную власть Омской области, за прошлый год заработала 5 717 419,59 рубля (5,72 млн). Ей принадлежит легковой автомобиль Volvo XC40.

Супруг Мизулиной за 2019 год заработал 3 869 182,48 рубля (3,87 млн). Он является собственником машиноместа площадью 10,10 кв. м и легкового автомобиля Volvo XC60.

В пользовании у семьи Мизулиной имеется квартира площадью 212 кв. м.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Назаров за 2018 год заработал 4,08 млн рублей (супруга — 643,95 тыс. рублей), Елена Мизулина — 5,1 млн рублей (супруг — 351,6 тыс. рублей).

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