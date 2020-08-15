Куйбышев, Новосибирская область, , 10:27 — REGNUM В рамках рабочей поездки в Куйбышевский район Новосибирской области губернатор Андрей Травников, председатель Законодательного собрания региона Андрей Шимкив, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Владимир Лаптев посетили несколько новых, а также строящихся и реконструируемых объектов. Андрей Травников предложил утвердить программу празднования грядущего юбилея города Куйбышева.

Рабочая поездка в Куйбышевский район Правительство Новосибирской области

«Запустение — это не про этот древний город, мы видим здесь бурное развитие. Через два года Куйбышев-Каинск отметит 300 лет. Сделано очень многое — фактически, подготовка к юбилею стартовала. На федеральном уровне есть такая практика — к юбилею какого-либо города или региона издаётся Указ президента или постановление правительства, которыми утверждается программа подготовки к празднованию юбилея, — напомнил глава региона. — Есть предложение — подготовить и утвердить программу празднования трёхсотлетия Куйбышева. Многое сделано, ещё больше в заделе, и для того, чтобы ничего не упустить и иметь комплексный подход, предлагаю утвердить программу грядущего юбилея. Надо помогать тем, кто что-то делает. В Куйбышеве собралась команда, которая делает, поэтому мы им будем помогать».

Андрей Шимкив подтвердил, что по наказам избирателей в программу подготовки к празднованию юбилея будет включено всё, что попросят куйбышевцы.

Сенатор Владимир Лаптев от имени всех куйбышевцев выразил благодарность Травникову и Шимкиву за понимание ожиданий жителей района.