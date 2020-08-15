Вашингтон, , 09:28 — REGNUM Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен признал, что его страна потерпела неудачу в попытке добиться продления в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран.

Напомним, что 14 августа Совет Безопасности ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Исламской Республики Иран. Этой резолюцией США хотели продлить режим разрешительных поставок оружия в Иран, который истекает 18 октября.

Дело в том, что после заключения соглашения по иранскому атому (Совместный всеобъемлющий плана действий, СВПД) был установлен разрешительный порядок поставок оружия в Иран. Этот режим заканчивается 18 октября 2020 года.

Против резолюции США голосовали Россия и Китай, поддержали ее только сами США и Доминикана, остальные члены Совбеза ООН воздержались.

«Мы потерпели сегодня поражение, но это еще не конец», — сказал О'Брайен.

Он также отметил, что отказ Франции, Великобритании и Германии поддержать резолюцию США «разочаровывает, но не удивляет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СВДП было заключено с согласия США при президенте Бараке Обаме. Однако с приходом к власти в Соединенных Штатах республиканца Дональда Трампа политика Вашингтона в отношении Ирана круто поменялась. Трамп фактически в одностороннем порядке вышел из СВДП и восстановил режим американских санкций против Тегерана.