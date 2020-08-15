Североморск, Мурманская область, , 09:20 — REGNUM На Северном флоте 14 августа завершились лётные тактические учения экипажей истребителей-бомбардировщиков МиГ-29К отдельного корабельного истребительного авиаполка. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота на сайте Минобороны РФ.

Истребитель МиГ-29 Coert van Breda

Учения, в рамках которых отрабатывалось истребительное прикрытие развёртывания в Арктике бомбардировочной авиации, проходили над Кольским полуостровом и Баренцевым морем «в соответствии с планом боевой подготовки лётного состава объединения ВВС и ПВО Северного флота».

Всего в полётах было задействовано десять экипажей самолётов МиГ-29К. Лётчики, взлетающие с аэродрома Североморск-1 главной базы Северного флота, отрабатывали ведение воздушного боя, уход от атаки условного противника, одиночное и групповое пилотирование на различных высотах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе и Оренбургской области стартовал основной этап двусторонних командно-штабных учений двух общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО).

Читайте ранее в этом сюжете: В Сибири и Поволжье стартовал основной этап учений двух армий ЦВО