Минск, , 09:29 — REGNUM Основатель telegram-каналов Nexta и Nexta. live, посредством которых в Белоруссии координируются акции протестов после выборов белорусского президента, объявлен в розыск за совершение преступлений предусмотренных частями 1, 3 статьи 293 уголовного кодекса Белоруссии («Массовые беспорядки»).

Об этом 14 августа со ссылкой на копию документа главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Белоруссии сообщается на telegram-канале Nexta.

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Основателю указанных telegram-каналов Степану Путило грозит до пятнадцати лет лишения свободы, уточняет источник.

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Как сообщало ИА REGNUM, по информации министерства внутренних дел Белоруссии, с 9 августа в ходе акций протестов в Белоруссии пострадал 121 сотрудник милиции.