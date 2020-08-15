Москва, , 08:36 — REGNUM Доходы президента России Владимира Путина за прошедший 2019 год составили 9 726 595 рублей. Это 15 августа следует из декларации о доходах российского лидера, обнародованной на сайте Кремля.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом данная сумма на 1,1 млн больше по сравнению доходом главы государства годом раньше, когда его доход составлял 8 648 353 рубля.

Также известно, что у президента РФ есть в собственности квартира площадью 77 кв. метров и гараж, площадь которого составляет 18 кв. метров.

Кроме того, в собственности Путина указаны два автомобиля — ГАЗ М21, внедорожник «Нива», а также прицеп «Скиф».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заработал за минувший год 14,6 млн рублей.