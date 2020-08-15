Токио, , 08:05 — REGNUM Император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым его страны во время Второй мировой войны. Соответствующее заявление император сделал во время траурной церемонии памяти погибших в ходе войны. Трансляция церемонии шла по теле‑ и интернетканалам.

Нарухито заявил, что Япония глубоко скорбит о тех, кто потерял свои бесценные жизни в годы войны, а также об их семьях.

«Мы глубоко скорбим о людях, потерявших бесценные жизни во время войны, а также об их семьях. Со дня окончания войны 75 лет благодаря усилиям людей наша страна живет в мире и процветании, но когда мы думаем о полном бедствий пути нашего народа, есть повод для раздумий», — сказал император.

Также он отметил, что Япония раскаивается в своем прошлом и желает, чтобы ужасы войны никогда больше не повторились вновь.

«Здесь мы думаем о продолжительных годах мира после войны и испытываем глубокое раскаяние в отношении прошлого и желаем, чтобы ужасы войны не повторились вновь. Молюсь о мире во всем мире и дальнейшем развитии нашей страны», — подчеркнул Нарухито.

Кроме того он отметил, что сегодня Япония и весь мир столкнулись с новым бедствием — пандемией коронавируса. Император надеется, что человечество совместными усилиями победит эту напасть.

Напомним, что сегодня Япония отмечает 75-ю годовщину того дня, когда японский император Хирохито — дед нынешнего императора объявил о выходе страны из Второй мировой войны, что означало капитуляцию перед Союзниками. И хотя приказ о прекращении боевых действий был подписан 14 августа, различные японские армии, капитулировали вплоть до 12 сентября.