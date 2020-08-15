Токио, 15 августа 2020, 08:05 — REGNUM Император Японии Нарухито выразил глубокое раскаяние в связи с прошлым его страны во время Второй мировой войны. Соответствующее заявление император сделал во время траурной церемонии памяти погибших в ходе войны. Трансляция церемонии шла по теле‑ и интернетканалам.
Нарухито заявил, что Япония глубоко скорбит о тех, кто потерял свои бесценные жизни в годы войны, а также об их семьях.
Также он отметил, что Япония раскаивается в своем прошлом и желает, чтобы ужасы войны никогда больше не повторились вновь.
Кроме того он отметил, что сегодня Япония и весь мир столкнулись с новым бедствием — пандемией коронавируса. Император надеется, что человечество совместными усилиями победит эту напасть.
Напомним, что сегодня Япония отмечает 75-ю годовщину того дня, когда японский император Хирохито — дед нынешнего императора объявил о выходе страны из Второй мировой войны, что означало капитуляцию перед Союзниками. И хотя приказ о прекращении боевых действий был подписан 14 августа, различные японские армии, капитулировали вплоть до 12 сентября.