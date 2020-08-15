Киев, , 08:05 — REGNUM Решение Белоруссии о передаче Российской Федерации 32 ранее задержанных в Белоруссии граждан России, с сожалением восприняли в Киеве. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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В пресс-службе украинского лидера отметили, что безусловно Белоруссия является независимым государством с собственной позицией, но Украина ожидала «более юридически корректного и взвешенного» решения.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал решение Белоруссии об освобождении 32 российский граждан «недружественным» по отношению к Украине «шагом».