Нью-Йорк, США, , 07:57 — REGNUM Усиление конфронтации по вопросу антииранского оружейного эмбарго необходимо избегать членам Совета Безопасности ООН, заявил на брифинге постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Свое заявление российский дипломат сделал по итогам голосования СБ ООН по проекту американской резолюции об указанном эмбарго.

Небензя напомнил, что ранее президент России Владимир Путин предложил провести онлайн-конференцию глав государств — постоянных членов Совбеза, а также Германии и Ирана, с целью предупреждения дальнейшей конфронтации по проблеме Ирана. Постпред призвал рассмотреть это предложение всем, кому оно адресовано.

Дипломат также указал на возрастающий риск конфликта и подчеркнул готовность РФ к работе для вывода ситуации в мирное русло.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа СБ ООН проголосовал против резолюции США о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана.

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