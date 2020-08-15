Токио, , 08:00 — REGNUM Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил приверженность Японии клятве никогда больше не участвовать в войнах. Об этом он заявил 15 августа на памятной церемонии в Токио, приуроченной к 75-й годовщине капитуляции страны во Второй мировой войне. Трансляция церемонии велась телерадиокомпанией NHK.

«Мы продолжим следовать клятве больше никогда не принимать участие в войнах», — сказал глава японского правительства, предложив минутой молчания почтить память всех японцев, погибших в годы Второй мировой войны.

После минуты молчания с обращением к нации выступил император Японии Нарухито. Он заявил, что уверен в способности японского народа преодолеть пандемию коронавируса и связанные с ней трудности. И также «с чувством глубокого раскаяния» пожелал, чтобы участие Японии в войне «больше никогда не повторилось».

Как сообщало ИА REGNUM, в память об атомной бомбардировке, произошедшей в Нагасаки 75 лет назад, 9 августа в городе прошла памятная церемония. Главным посылом этого мероприятия, как и прошедшего накануне в Хиросиме, стал призыв к отказу от ядерного вооружения во всем мире.

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