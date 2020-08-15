Вашингтон, , 07:12 — REGNUM Провал в Совете Безопасности (СБ) ООН проекта резолюции США о продлении в отношении Ирана эмбарго на поставку оружия не вызывает удивления в Вашингтоне. Об этом помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен 14 августа заявил в эфире телеканала Fox News.

«Это вызывает сожаление, но не удивление», — ответил О'Брайен на просьбу ведущей телеканала прокомментировать провал антииранской инициативы США.

Помощник Трампа подчеркнул, что для Вашингтона «немыслима» перспектива того, что «Иран получит возможность приобретать вооружения у России и Китая», хотя для стран, до сих пор придерживающихся соглашения СВПД, такая возможность «было лишь частью сделки, которую они подписывали». По его словам, у США «есть и другие инструменты» воздействия, включая возможное возвращение в отношении Ирана санкций.

«Сегодня мы потерпели поражение, но ничего ещё не решено окончательно», — сказал О'Брайен.

Как сообщало ИА REGNUM, Совет Безопасности ООН отклонил резолюцию США о продлении эмбарго на поставки оружия Ирану. Против американского документа проголосовали Россия и Китай, большинство стран при голосовании воздержались.

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