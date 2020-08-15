Брюссель, , 06:55 — REGNUM Предложение о подготовке мер в связи с ростом напряженности в Средиземном море между Грецией и Турцией выдвинули главы 27 стран — членов ЕС в рамках совместной видеоконференции, сообщается на сайте Совета Евросоюза.

Перечень действий должен проработать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. При этом министры вновь подтвердили полную солидарность ЕС с Грецией и Кипром и подчеркнули необходимость соблюдения суверенных прав членов Евросоюза.

Также участники мероприятия пришли к общему мнению, что серьезное ухудшение отношений с Турцией грозит опасными последствиями для всего Европейского Союза.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа вооруженные силы Греции были приведены в состояние боевой готовности из-за военных учений турецкого ВМФ в Эгейском море.