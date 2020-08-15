Вашингтон, , 06:06 — REGNUM Крупным недостатком удалённого голосования на выборах президента США могут стать задержки в процессе отправки избирателям бюллетеней для срочного голосования, пишет 14 августа газета The New York Times со ссылкой на Почтовую службу США (USPS).

Комментируя новую возможность в избирательном процессе, глава юридического подразделения USPS Томас Маршалл отметил, что в связи с повышенным спросом на удалённое голосование на фоне пандемии почтовая служба может не успеть вовремя доставить бюллетени в местные комитеты.

Сегодня для этого отводится четыре дня. По мнению Маршалла, властям штатов необходимо увеличить минимальный срок, в который американские избиратели смогут запросить бюллетень, до 15 суток.

Напомним, инициатива с удалённым голосованием реализуется в США для предотвращения еще большего распространения коронавируса. Ранее американский президент Дональд Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и чрезмерно длительной обработки бюллетеней.

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