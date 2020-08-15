Вашингтон, , 05:54 — REGNUM Президент США Дональд Трамп считает, что теледебаты между кандидатами в президенты необходимо начать до того, как граждане США получат бюллетени для досрочного голосования по почте. От этом Трамп 14 августа заявил в интервью телеканалу Fox Business.

«Я хочу поучаствовать в дебатах. Я бы сказал, что единственная проблема с дебатами заключается в том, что нужно провести хотя бы одни дебаты… до того, как начнут высылать бюллетени для голосования по почте», — сказал Трамп.

Напомним, что первый раунд теледебатов с участием, как предполагается, главного соперника действующего президента США, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, намечен на 29 сентября. Рассылка бюллетеней для удалённого голосования в большинстве штатов начнётся раньше. В штате Северная Каролина — уже 4 сентября.

В интервью Трамп посетовал, что «люди получат возможность голосовать, не посмотрев дебаты» и заявил о необходимости «провести хотя бы один раунд дебатов до того, как они начнут высылать бюллетени».

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