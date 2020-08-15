Кемерово, , 05:28 — REGNUM В Кузбассе и Оренбургской области стартовал основной этап двусторонних командно-штабных учений двух общевойсковых армий Центрального военного округа (ЦВО). Об этом 14 августа сообщает пресс-служба ЦВО Минобороны РФ.

С 10 августа противостоящие друг другу в рамках учений группировки второй гвардейской и 41-й общевойсковых армий вели разноплановую подготовку к практическим действиям по отражению наступления условного противника, нанесению огневого поражения его силам, переходу в наступление и завершению разгрома его главных сил. В ходе этого этапа было отработано более 400 различных учебно-боевых задач.

«14 августа подразделения мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, противовоздушной обороны, оперативно-тактической и армейской авиации, РЭБ и РХБ защиты приступили к выполнению учебно-боевых задач в рамках единого оперативного фона и замысла», — говорится в сообщении.

Основным практическим этапом действий войск, в котором участвуют 12 тысяч военнослужащих и три тысячи единиц техники, руководит командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

В ходе учений максимально учитывается опыт боевых действий в Сирии и отрабатываются новые формы применения сил и средств. Розыгрыш завершающих учения масштабных практических действий войск на полигоне «Донгуз» будет осуществляться по нескольким тактическим эпизодам.

Как сообщало ИА REGNUM, более 12 тысяч военнослужащих и трёх тысяч единиц военной техники примут участие в военных учениях в четырех регионах Сибири и Поволжья. Учения пройдут в Туве, Новосибирской, Кемеровской и Оренбургской областях.

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