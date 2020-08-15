Нью-Йорк, США, , 04:46 — REGNUM Решение Совета Безопасности ООН отклонить резолюцию американской стороны о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана говорит об изоляции США. Об этом написал на своей странице в Twitter иранский постпред при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Дипломат считает, что данный шаг Вашингтона имел незаконный характер, что было пресечено международным сообществом.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа посол Ирана в Китае Мохаммад Кешаварзаде заявил, что односторонняя политика американских властей усилила изоляцию США в мире.

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