Ла-Пас, , 04:19 — REGNUM В Боливии о приостановке акций протеста и забастовок против переноса выборов до проведения назначенного на 18 октября голосования объявил Центральный рабочий профсоюз страны. Об этом лидер организации Хуан Уарачи 14 августа сообщил в эфире телеканала Telesur.

«Сейчас все наши товарищи, участвующие в акциях протеста, получили указание о приостановке… до дня голосования 18 октября, чтобы гарантировать, что народ Боливии сможет реализовать своё право выбрать главу государства», — сказал Уарачи.

По информации газеты El Deber, ряд движений, объединяющих жителей сельских районов и представителей коренного населения в департаменте Ла-Пас, отказались приостановить протесты.

«Было решено продолжить оказывать давление до тех пор, пока они не уйдут из дворца правительства», — привела газета высказывание участника одного из движений в отношении временных властей страны.

Напомним, президентские и парламентские выборы в Боливии были назначены на 6 сентября 2020 года, но боливийский ЦИК перенёс их на 18 октября из-за связанных с пандемией коронавируса карантинных ограничений. Это было сделано без соблюдения правовых процедур, в результате чего в стране начались массовые протесты.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес 13 августа подписала закон о переносе на 18 октября парламентских и президентских выборов, ранее одобренный парламентом страны. Закон также вводит уголовную ответственность для тех, кто может попытаться перенести выборы на более поздний срок.

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