Вашингтон, , 04:11 — REGNUM Указ о запрете покупки сервиса musical. ly китайской компанией ByteDance, которая является владельцем соцсети TikTok, подписал президент США Дональд Трамп, сообщает пресс-служба Белого дома.

Глава государства потребовал, чтобы ByteDance в течение 90 дней отказался от активов в США, связанных с TikTok, а также распорядился передать личные данные американских пользователей, которые ранее собрала компания.

Кроме того, китайская организация должна предоставить отчет комитетом по иностранным инвестициям США (CFIUS) о выполнении этих указаний.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Дональд Трамп подписал указ «О борьбе с угрозой TikTok», согласно которому все сделки с китайской компанией ByteDance в США должны быть запрещены на 45 дней.

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