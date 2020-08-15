Минск, , 04:07 — REGNUM Претендовавшие на получение стипендий специального фонда президента Белоруссии по поддержке талантливой молодежи, одаренных студентов и учащихся отказались от наград, передаёт 14 августа портал Tut.by.

В опубликованном лауреатами открытом письме говорится, что принять награды от президента в нынешних условиях невозможно, поскольку «президент допускает в стране обман и зверские избиения своих же сограждан».

Подписавшие письмо отметили также, что во время голосования на выборах президента Белоруссии этот выбор был сделан, однако «не был учтён».

Представители талантливой молодежи заявили, что происходящие сегодня в Белоруссии события не соответствуют принципам свободного демократического общества и не отвечают уставу Конституции.

Отмечается, что письмо подписали 100 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что протестующие выражают несогласие с оглашенными итогами выборов главы Белоруссии, на которых за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%.

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